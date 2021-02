Sanremo 2021, Amadeus al Tg1: “Vogliamo portare la festa a casa degli italiani”

Amadeus è deciso a fare anche di Sanremo 2021 una gran festa di spettacolo e di musica da portare nelle case degli italiani.

Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021, Amadeus, commenta entusiasta il via libera del CTS al protocollo di sicurezza elaborato dalla Rai e presentato nei giorni scorsi per il vaglio definitivo. Niente pubblico in studio, platea rivoluzionata, galleria aperta solo ai fotografi, mascherina FFP2 per tutti, distanze calcolate col righello per quanti saranno sul palco durante le esibizioni – con un numero massimo di presenti anche sul retropalco, nella Green Room e nella Red Room – e premi+fiori da consegnare su un carrellino igienizzato. E sono solo alcune delle misure illustrate del piano di 75 pagine presentato al Comitato Tecnico Scientifico.