“Il peggio è passato” partiamo da una frase rassicurante per raccontare ciò che ha vissuto Roberto Lipari, inviato e conduttore di Striscia la Notizia fino a poche settimane fa. Lipari ha annunciato di essere positivo al maledetto covid tramite un posto pubblicato sul suo profilo Instagram seguito da 215.000 followers.

Nello scatto che accompagna le sue parole lo vediamo in due situazioni, l’una diversa dall’altra: nella prima metà dell’immagine vicino ad un albero di Natale con un’espressione che comprensibilmente ha poco di allegro, nella seconda lo troviamo ‘mascherato’ dal suo letto d’ospedale con una flebo attaccata al braccio. In mezzo è ben visibile il responso della positività alla Sars-CoV-2.

Ebbene, Lipari è dovuto ricorrere al ricovero ospedaliero dato che i sintomi accusati erano arrivati a farsi più insistenti. Questo l’annuncio:

Vi scrivo solo oggi, perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle. Eh Si! Passerò il natale in quarantena… Mentre nella mia testa sono passate mille cose in questi giorni. Ma vi risparmio le più pessimiste e vi dico l’unico pensiero che mi sembra giusto condividere: Quante volte si è scherzato sulla noia delle feste natalizie, dei parenti che non vedi mai perché manco sai chi sono, dei regali riciclati, i maglioni con i rombi, la tombola ecc… Volevo solo dirvi che da quarantenato tutto questo mi mancherà da morire. E mi fa pensare a tutta quella gente che passerà sola il Natale e anche in condizioni peggiori.