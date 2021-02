Raised by Wolves, i primi minuti della serie tv su Sky e Now Tv diretta da Ridley Scott

Madre e Padre, due androidi, atterrano su Kepler-22b per portare in vita gli embrioni che gli sono stati affidati

I primi minuti del primo episodio di Raised by Wolves-Una nuova umanità, la serie tv che vede per la prima volta dietro la macchina da presa per la televisione Ridley Scott (anche produttore), dall’8 febbraio 2021 su Sky Atlantic ed in streaming su Now Tv. La storia è ambientata nel XXII secolo, quando la Terra è stata distrutta da una guerra religiosa e due androidi atterrano su un pianeta vergine con l’obiettivo di dare vita ad una nuova umanità.