Propaganda Live, l’intervento di Barbara Serra

Ospite di Propaganda Live, Barbara Serra fa il punto sulla rappresentatività di genere nella tv italiana, tra analisi e consigli.

Ospite di Propaganda Live, Barbara Serra ha parlato del conflitto tra Israele e Palestina – portando anche la testimonianza diretta della distruzione degli uffici di Al-Jazeera a Gaza da parte delle forze Israeliane – e ha iniziato il suo intervendo parlando di un’altra questione che le sta a cuore, la rappresentanza di genere nella tv italiana, e non solo. Se Propaganda Live “è entrata nel centro del mirino magari ingiustamente”, è anche vero – dice la Serra, che in Italia non si salva nessun programma. Non sta agli autori tv risolvere un problema così complesso, dice, ma la costruzione dei programmi televisivi e anche la ricerca di voci diverse – e la crescita di voci diverse – possono aiutare a risolvere il problema nel breve-medio periodo.

Un discorso che ha aiutato a fare il punto sul discorso “competenza/genere” e sulle difficoltà strutturali di un Paese che non crea abbastanza occasioni e possibilità. Questo il cambio di prospettiva da fare, ancor prima di contare gli ospiti, visto però come un primo passo per la consapevolezza e per la costruzione di una soluzione rispettosa di rappresentatività e competenze.