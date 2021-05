Primo Appuntamento (in) Crociera, la sigla in stile Love Boat

La pre-sigla di Primo Appuntamento Crociera strizza l’occhio alla popolare serie anni ’80 Love Boat. Montrucchio è il ‘nuovo’ Cap. Stubing…

Primo Appuntamento va in Crociera nello spin-off in onda da martedì 18 maggio, in prima serata, come sempre su Real Time. In plancia di comando ritroviamo Flavio Montrucchio, già convincente Re di Cuori nella versione in terraferma da ormai diverse edizioni e ora pronto a salpare con la sua ciurma verso nuove avventure.

In alto la pre-sigla dello spin-off Primo Appuntamento Crociera: chi ha un’età vicina agli ‘anta’ non farà certo fatica a riconoscere i riferimenti a una serie cult come Love Boat. Un tuffo nel passato, di certo, per molti appassionati di serialità USA anni ’80.