Piero Pelù: “Al concertone del 1° maggio mi hanno chiesto di non essere aggressivo”

Piero Pelù era nel cast del concertone del 1° maggio racconta il dietro le quinte del caso fedez e ripercorre i suoi storici 1° maggio.

A 3 giorni dalla vicenda tra Fedez e la Rai nata sul palco del concertone del 1° maggio, il polverone non si è ancora attenuato e – probabilmente – gli strascichi tuttora sotto gli occhi di tutti saranno ancora tirati avanti per i prossimi giorni. Ricordiamo che è in programma l’intervento di Franco di Mare, direttore di Rai 3, in commissione di Vigilanza domani, mercoledì 5 maggio. Di Mare ha promesso di chiarire la situazione cercando di mettere un punto a tutto.

La parola censura (affiancata alla Rai) è tornata brutalmente sulla bocca di tanti, oltre che nelle tendenze di twitter. Il suo effetto è sempre molto straniante, sorprendente, soprattutto quando prendiamo atto del fatto che stiamo vivendo nell’anno 2021. Piero Pelù l’ha conosciuta in diverse sfumature e per diverse occasioni. Conosce bene le ripercussioni di un episodio che riguarda proprio una delle prime edizioni del concertone.

Era il 1993 quando, durante il suo live, il cantante mostrò un preservativo al pubblico di Piazza San Giovanni a Roma e a quello alla visione tramite la diretta Rai che trasmette l’evento dal 1990. In un’intervista concessa al Corriere della sera ricorda quell’episodio descrivendolo come “estemporeaneo“. Allora Pelù (che capeggiava la band dei Litfiba) prese di mira la chiesa e Papa Wojtyla, la conseguenza? Niente partecipazioni per 4 anni.

Nel 1997, al ritorno sul palco, la Rai interruppe la diretta proprio mentre la band iniziava la propria esibizione che chiudeva la manifestazione. Si parlò anche quell’anno di censura ma ‘preventiva’. Pelù torno da solista nel 2001, ma è nel 2014 che fece di nuovo discutere per un attacco diretto all’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Di quest’ultimo fatto, il cantante preferisce non parlarne.

L’intervista viaggia chiaramente sul fil rouge del caso Fedez/Rai, tutte le dichiarazioni di Piero Pelù sono sul video che potete guardare in alto.