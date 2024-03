Pechino Express 2024, intervista ad Artem e Antonio Orefice

Artem e Antonio Orefice sono i #Fratm per Pechino Express 2024: i due attori, la cui popolarità è esplosa col successo della serie Mare Fuori, hanno deciso di partecipare alla nuova edizione dell’adventure reality Sky Original prodotto da Banijay Italia e in onda dal 7 marzo in prima serata tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand.

A margine della conferenza stampa di presentazione, che si è svolta all’Aeroporto di Linate, abbiamo provato a scambiare due battute con loro: davvero pochi secondi, giusto per avere un loro primo ‘feedback’ a questa esperienza, che li ritrova insieme – per il grande pubblico tv – al di fuori del set di Mare Fuori. In realtà non sono stati di molte parole, anche perché immaginiamo possano dire poco di quel che vedremo nelle prossime settimane. Diciamo che avremo modo di conoscerli meglio al di fuori dei loro ruoli fictional, quelli che hanno dato loro popolarità, successo e l’affetto del pubblico, nelle varie tappe che li vedranno protagonisti lungo la Rotta del Dragone, che li porterà dal Vietnam allo Sri Lanka, passando per il Laos in questa nuova edizione di Pechino Express.