Pechino Express 2023: intervista ai vincitori, gli Italo-Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore

Gli Italo-Americani hanno vinto Pechino Express 2023: la nostra intervista a Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Pechino Express 2023 si è concluso con la vittoria, sul filo di lana, della coppia degli Italo-Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, protagonisti di una combattuta sfida, durata per giorni, con i Novelli Sposi, ovvero con Federica Pellegrini e Matteo Giunta in luna di miele. Due coppie molto diverse per approccio alla gara e, ovviamente, per dinamiche interne, ma accomunate dalla voglia di dare il massimo e vincere, sempre. Il secondo posto non è stato preso benissimo da Federica Pellegrini, che con il suo ‘coach’ – e ora marito – Matteo ha sempre lavorato per arrivare davanti agli altri, fosse anche di un centesimo di secondo. Questa volta una serie di malus e penalizzazioni accumulate proprio nella Finale hanno fatto sì che la coppia dei Novelli Sposi, noti anche come Sposelli, arrivasse seconda, alle spalle degli Italo-Americani, apparsi confusi proprio nel momento più importante.

Fatto sta che Bastianich e Belfiore, con la loro cucina e la loro chitarra, l’attenzione al dettaglio e la determinazione di non lasciare nulla al caso, hanno vinto una delle edizioni più appassionanti di Pechino Express, la decima, che si è distinta per costruzione, protagonisti e conduttori – per la prima volta ufficialmente in ‘coppia’ con Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Abbiamo avuto il piacere di rivolgere qualche domanda ai vincitori Bastianich e Belfiore: vi lasciamo al loro racconto di Pechino Express 2023.