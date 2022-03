Pechino Express 2022, intervista a Alex Schwazer e Bruno Fabbri (video)

La video intervista a Alex Schwazer e Bruno Fabbri in coppia a Pechino Express 2022 come la coppia degli #atletici

A poche ore dalla prima puntata di ‘Pechino Express 2022′, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, in onda, stasera, 10 marzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, abbiamo incontrato Alex Schwazer e Bruno Fabbri, la coppia degli #atletici per farci raccontare, in anteprima, alcuni aspetti inediti della loro avventura lungo la “Rotta dei Sultani”, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.