Che Posta Che Fa, a Che Tempo Che Fa la parodia di C’è Posta per Te. Ecco il video

Ospite di Fazio, Maria De Filippi insieme al presentatore e a Luciana Littizzetto e Nino Frassica ha dato vita a una divertente parodia di C’è Posta per Te

Per molti si è trattato di una simpatica e divertente trovata autorale, per altri un crossover vincente fra due titoli identitari come Che Tempo Che Fa e C’è Posta per Te, per altri ancora una promozione gratuita su Rai 3 di un programma della concorrenza. Comunque la si veda, ecco il video di Che Posta Che Fa, l’inedita parodia del programma condotto da Maria De Filippi, che ieri sera è stata ospite da Fabio Fazio.

La puntata si può vedere integralmente su Rai Play.