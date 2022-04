Paolo Vallesi è tornato con un nuovo progetto, “IoNoi”, con il quale festeggia i 30 anni di percorso artistico, iniziato nel 1991 con un primo posto al Festival di Sanremo con “Le persone inutili”. Dal 25 marzo scorso, nei negozi e nei digital store sono disponibili due nuovi album: “IO”, con brani inediti e “NOI”, con i suoi successi interpretati con alcuni amici grandi artisti entrambi su etichetta Clodio Music/distribuzione Believe. Sono presenti anche in versione digipack “IoNoi”.

Così, il cantautore ha commentato la sua nuova fatica discografica:

“È il progetto più complesso e anche il più importante che abbia realizzato: sono stati necessari quasi due anni di lavoro perché non è facile produrre due album separati e distinti ma con una logica comune. Adesso finalmente il mio sogno si avvera, sembrava irrealizzabile e invece è diventato realtà. Non vedo l’ora di presentare le canzoni dal vivo al mio pubblico, per festeggiare con loro questi 30 anni insieme”