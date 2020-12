I funerali di Paolo Rossi: la commozione di Alberto Rimedio in diretta tv

Un estratto dei funerali di Paolo Rossi, trasmessi in diretta su Rai 2 e coperti da uno speciale RaiSport: la commozione di Alberto Rimedio.

I funerali di Paolo Rossi si sono tenuti sabato 12 dicembre 2020 nel Duomo di Vicenza alla presenza di 250 invitati. A portare il feretro i compagni del Mundial 1982, con Tardelli e Cabrini in testa. All’arrivo sul sagrato del Duomo i cori dei tifosi hanno scandito la benedizione impartita dal Vescovo, prima di lasciare che il feretro entrasse in chiesa per dare inizio ai funerali di Paolo Rossi. Tanti i compagni di squadra, i rivali, gli amici presenti in Duomo, molti meno di quanti avrebbero voluto partecipare, molti più di quanto altrove sarebbe concesso. Commossi gli omaggi che hanno aperto la cerimonia, in una sezione laica che ha permesso agli amici di ricordarlo: tra i migliori quello di Fabio Guadagnino, collega in Rai, e di Antonio Cabrini, compagno sul campo e nella vita.