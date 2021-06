Omicidio a Easttown, una clip della miniserie con Kate Winslet su Sky e Now

Mare e Dawn si confrontano poco prima di una cerimonia pubblica, con Lori che cerca di placare gli animi

Una clip tratta da Mare of Easttown-Omicidio a Easttown, la miniserie Hbo con protagonista Kate Winslet, in onda dal 9 giugno 2021 su Sky ed in streaming su Now. Nella clip, Mare (Winslet), nonostante le raccomandazioni dell’amica Lori (Julianne Nicholson), si confronta con Dawn (Enid Graham), che poco prima l’ha accusata pubblicamente di inefficienza nelle ricerca della figlia scomparsa.