Nuovi Eroi, anche Antonella Clerici tra gli intervistati della nuova edizione su Rai 3

Da lunedì 6 novembre 2023, alle 20:15 su Rai 3 e su RaiPlay, torna Nuovi Eroi, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la collaborazione del Quirinale. Nelle trenta nuove puntate si racconta, attraverso la voce di Veronica Pivetti, le storie straordinarie di persone che si sono distinte in alcuni campi professionali e non solo.

Eroi comuni, quasi sempre sconosciuti al grande pubblico, rappresentativi dei più alti valori umani e solidali che definiscono il significato di Nazione, che si sono fatti apprezzare per l’impegno civile e per il forte senso di comunità, diventando un esempio virtuoso per tutto il Paese.

Tra le storie proposte, anche quelle di persone comuni che si impegno per compiere imprese straordinarie. Come Rudi Zanatta (protagonista della puntata di lunedì 6 novembre), che si impegna ogni giorno per realizzare i sogni di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche gravi e terminali per consentire a loro e alle famiglie di uscire, anche se per un breve tempo, da una quotidianità fatta di ospedali e terapie.

Proprio nella prima puntata della nuova edizione viene proposta un’intervista ad Antonella Clerici, che su richesta di Zanatta ha realizzato il sogno di un bambino malato che desiderava incontrarla. Nuovi Eroi è scritto da Coralla Ciccolini e Andrea Felici. Produttrici esecutive Stand by me Simona Meli, Giorgia Rossi Tani; Delegato Rai Mercuzio Mencucci, con la collaborazione di Maria Laura Ballesio. Regia di Claudio Pisano.