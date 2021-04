Nudes su RaiPlay: una scena con Nicolas Maupas/Vittorio

Nicola si confida con un amico, spiegandogli di non ricordarsi di aver condiviso il video di nessuna ragazza

Una scena di Nudes, la serie tv diretta da Laura Luchetti, remake dell’omonima serie norvegese e disponibile in esclusiva su RaiPlay a partire da martedì 20 aprile 2021. Nella scena Vittorio (Nicolas Maupas), uno dei tre protagonisti, si confida con un amico circa la situazione in cui si è ritrovato e per cui è accusato di aver diffuso un video di una ragazza.