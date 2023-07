Aldo Romersa, ai microfoni di TvBlog, presenta i programmi della stagione 2023 – 24 di Nove [video intervista]

Al termine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti Warner Bros – Discovery per la stagione 2023 – 24, abbiamo incontrato Aldo Romersa, direttore responsabile di Nove e dei canali dedicati al pubblico maschile del gruppo, per farci raccontare, in anteprima, novità e conferme per il prossimo anno televisivo.