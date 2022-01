Non mi lasciare, Vittoria Puccini presenta la nuova miniserie di Raiuno

L’attrice protagonista della serie ci parla del titolo, del tema principale e di cosa le è piaciuto del suo personaggio

Vittoria Puccini presenta a TvBlog Non mi lasciare, la nuova miniserie di Raiuno in onda da lunedì 10 gennaio 2022 anche su RaiPlay, in cui interpreta la protagonista Elena Zonin, vice questore di Polizia che torna nella sua Venezia per indagare sul presunto suicidio di un minorenne che secondo lei nasconde altro.