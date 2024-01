Luca Zingaretti guida un cast stellare per una comedy poliziesca, adattamento di una serie tv australiana

Il trailer di No Activity – Niente da segnalare, su Prime Video

Il trailer di No Activity – Niente da segnalare, la nuova serie tv italiana (remake dell’omonima australiana) disponibile su Prime Video a partire da giovedì 18 gennaio 2024. Due criminali nascosti, due poliziotti pronti a entrare in azione, alla centrale tutti pronti a inviare i rinforzi. Ma l’attesa si prolunga e in qualche modo bisogna ammazzare il tempo. Nel cast della serie, tra gli altri, Luca Zingaretti, Diego Abatantuono, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Alessandro Tiberi, Fabio Balsamo, Lorella Cuccarini e Marcella Bella nei panni di se stessa.