Nicola Savino: video intervista per il lancio di 100 % Italia

Nicola Savino, ai microfoni di Tvblog, presenta 100% Italia in onda dal 12 settembre 2022 in access prime time su Tv8 (video intervista)

A margine dell’incontro con i giornalisti per il lancio di 100% Italia (in onda dal 12 settembre 2022 a partire dalle 20.30), abbiamo incontrato Nicola Savino per farci raccontare, in anteprima, qualche aneddoto sul nuovo game show di Tv8 e sul suo futuro professionale.