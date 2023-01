Name that tune 2023: video intervista a Ciro Priello e Fabio Balsamo

Ciro Priello e Fabio Balsamo, conduttori di Name That tune 2023 – Indovina la canzone, si raccontano ai lettori di Tvblog [video intervista]

A poche ore dal debutto con la nuova stagione di ‘Name That Tune 2023 – Indovina la canzone’, abbiamo incontrato Ciro Priello e Fabio Balsamo, la confermatissima coppia al timone dello show musicale in onda, in prima serata, su Tv8, ogni mercoledì. Ai conduttori abbiamo chiesto retroscena, novità, conferma di un’edizione al dir poco scoppiettante.