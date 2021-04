Gaffe di Sky Tg24, Milva scambiata per le imitazioni di Vladimir Luxuria ed Eva Grimaldi a Tale e quale show

Nel sito della all-news le esibizioni delle due ex concorrenti di Tale e Quale Show confuse con le performance dell’artista scomparsa.

Sky Tg24 inciampa in una doppia gaffe clamorosa. Succede nel giorno della scomparsa di Milva, avvenuta ieri sabato 24 aprile 2021, all’età di 81 anni. In un servizio, la cantante viene ricordata con alcuni filmati delle sue magistrali interpretazioni tratte dalle ‘teche’ di YouTube (come trascritto in una grafica). Ad accompagnare le immagini c’è il racconto di un’inestimabile carriera.

Successivamente mostrano diversi scatti rappresentativi dell’indimenticabile Maria Ilva Biolcati, questo – per chi ancora non lo sapesse – è stato il suo nome all’anagrafe. Alcuni sono risalenti agli ultimi anni prima del ritiro dalle scene annunciato 11 anni fa, altri decisamente più datati al periodo di maggior risalto mediatico dell’artista.

Evidentemente la ricerca delle fotografie di Milva per il confezionamento del servizio è andata un po’ troppo a fondo prendendo strade ‘alterne’ che hanno portato a non uno, bensì due errori da penna rossa, come il colore dei capelli della Pantera di Goro.

Nella galleria di fermi immagine ritroviamo una fotografia a colori, piuttosto recente, forse anche troppo. Si tratta infatti di uno sbaglio, è Vladimir Luxuria che interpreta Milva nella puntata di Tale e Quale show del 28 settembre 2018. La foto dopo è nuovamente la vera Milva, sorridente in una delle sue pose che l’hanno resa celebre in tutto il mondo, ma lo scatto successivo è ancora una volta un fake: un’imitazione ripresa ancora da Tale e Quale show, quella di Eva Grimaldi. Era il 20 settembre 2019.

Le due showgirl hanno ricordato Milva nei loro rispettivi account social facendo riferimento anche all’esperienza nel programma di Rai 1

Non sappiamo se il servizio è andato in onda anche in tv. Durante la rassegna stampa notturno il filmato non comprendeva le due fotografie ‘errate’, ma riprendeva le dichiarazioni di amici e colleghi come Orietta Berti, Iva Zanicchi ed altri. Le due sviste sono ancora ben visibili nella clip caricata sul sito della all news di Sky.

Nel video in alto ve li mostriamo.