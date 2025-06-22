“Mi dovrete chiedere scusa”, l’ex naufrago e gli audio segreti che potrebbero demolire l’Isola dei Famosi | In esclusiva a TvBlog

L’isola dei Famosi, reality che sta vivacizzando in questo inizio estate la prima serata di Canale 5, si concluderà il 2 luglio ma queste ultime settimane sembrano destinate a far discutere più dell’intero corso dell’attuale edizione.

Il pubblico italiano è infatti ben consapevole dei recenti avvenimenti che hanno visto protagonisti Omar Fantini e Dino Giarrusso, coinvolti in una vera e propria rissa.

I fatti si sono verificati durante l’ottava puntata del surviving game, quando, nel bel mezzo di una delle prove in diretta, la Pelota Honduregna, sono volati tra i due naufraghi schiaffi, pugni e addirittura minacce. Ma ripercorriamo nel dettaglio quanto accaduto.

Appena Pierpaolo Pretelli ha dato il segnale per iniziare la sfida, Omar Fantini si è lanciato per primo sul pallone. A quel punto, Dino Giarrusso gli si è arrampicato addosso tentando di affondarlo. La reazione del comico è stata piuttosto aggressiva: appena è riuscito a liberarsi, ha afferrato il giornalista per i capelli e poi lo ha schiaffeggiato.

“Omar mi ha detto ‘Ti ammazzo merda, ti tengo venti minuti sott’acqua, ti ammazzo’. Da contratto, non si potrebbe minacciare un’altra persona”.

Queste le parole che, secondo quanto raccontato a prova conclusa da Dino Giarrusso, avrebbe pronunciato Omar Fantini nel bel mezzo dello scontro.

Tenendo conto dell’accaduto, lo spirito dell’isola ha deciso di destituire Omar Fantini da leader, specificando che questo potrebbe non esser l’unico provvedimento pensato per lui.

Francesco Benigno interviene circa il destino di Omar Fantini all’Isola dei Famosi

Il pubblico italiano attende dunque ora di scoprire come si andrà a concludere questa deplorevole vicenda ma, ad aspettare gli sviluppi, è soprattutto un ex naufrago.

Stiamo parlando di Francesco Benigno. Come i fan dell’Isola ben ricorderanno, l’attore siciliano fu tra i naufraghi della precedente edizione del reality, allontanato poi dal programma a causa di “alcuni comportamenti ritenuti dalla produzione del programma lesivi del regolamento, un regolamento che ogni naufrago firma prima di partire. Un episodio in particolare ha reso necessario il suo allontanamento. Un comportamento inaccettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza sulla Playa. “

Così Vladimir Luxuria, al tempo conduttrice del reality, spiegò infatti in diretta l’esclusione dell’attore dalla competizione. E nella nota ufficiale diffusa da Mediaset si legge testualmente: “A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da L’Isola dei Famosi. Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in Nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati.”

Intervenne all’epoca dei fatti anche la produzione con questa nota: «Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno da L’Isola dei Famosi è avvenuta a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento del programma, regole da lui stesso accettate e sottoscritte. Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social sono da considerarsi offensive e lesive, oltre che prive di ogni fondamento».

Francesco Benigno non era però dello stesso avviso ed illustrò con le seguenti parole la sua versione dei fatti:

“Sono stato prelevato dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti perché c’era rimasto male che lo avevo nominato. Sono stato prelevato con una scusa, sono stato portato nel resort e mi hanno comunicato che io dovevo lasciare il gioco perché c’era qualcosa, a loro dire, che io avevo fatto. Ma ovviamente non ho fatto. I poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che io dovevo essere eliminato, ma non sanno darci una spiegazione”

Le immagini poi condivise durante la penultima puntata del reality mostrarono l’episodio che aveva portato all’allentamento di Benigno dall’Isola. Quella che si poteva vedere era una lite tra Francesco Benigno e Artur Dainese, discussione durante la quale quest’ultimo mise una mano davanti alla faccia di Benigno che, dopo aver ripetutamente chiesto di allontanarsi, prese da terra un legnetto minacciando di scagliarlo contro il rivale (gesto che poi non compì assolutamente). La scena, siamo d’accordo, non è certo un esempio di civiltà ma dobbiamo ammettere che in un programma come l’Isola dei Famosi, in cui lo stress e la mancanza di sonno e cibo portano i protagonisti spesso ad abbassare la propria soglia di autocontrollo, le risse non sono mai mancante. Come dimenticare ad esempio l’epico accapigliarsi tra Antonella Elia e Aida Yespica? Insomma, in quel dell’Isola venire alle mani sembra più comune di una rissa in discoteca e a farla da padrone nel giudizio pare dunque dover esser un’attenta valutazione del livello e dei toni dello scontro.

La domanda allora sorge spontanea: se il comportamento di Benigno è valso l’addio all’Isola dei Famosi, quanto varrà quello di Fantini?

Il video di Francesco Benigno

In merito si è voluto pronunciare con noi lo stesso Francesco Benigno. L’attore ci ha personalmente inviato un filmato in cui si esprime circa i recenti fatti dell’Isola dei Famosi e anche qualcosa di più. Non solo, l’attore siciliano, sentito dalla nostra redazione ci tiene a spiegare come sono andati realmente i fatti e perché è arrivato a quell’esplosione di “rabbia”.

Benigno ci racconta: “Vi invito ad andare a guardare i video per intero per rendervi conto che io non ho mai fatto qualcosa di cosa grave, io semplicemente stavo discutendo animatamente, perché venivo da una provocazione forte durante il viaggio in barca, dove lui (Dainese) si prendeva gioco di me per il fatto che non sapessi nuotare e visto che il mare era mosso ha cominciato a farmi le peggio cose mi diceva frasi del tipo “ora anneghiamo… vedrai che la barca si ribalta…”, mentre io ero letteralmente terrorizzato.

Ci tengo a precisare che erano già un paio di giorni che parlava male di me. Io sono consapevole di essermi espresso in maniera sicuramente forte, ma non ho assolutamente usato mai le mani, anzi, mentre alzavo i toni, le mie mani (lo hanno visto tutti) erano dietro la schiena. La stessa cosa è accaduta nell’episodio con Peppe Di Napoli, dove nonostante sia stato aggredito con un machete ed offeso con frasi discriminatorie, sono stato io stesso ad andare da lui per riappacificarmi perché sono assolutamente contro la violenza.

Tornando all’episodio che mi è costato l’espulsione dal reality, dopo essermi trovato una mano istigatrice davanti al viso ho ripetuto ben quattro volte di toglierla, e sfido chiunque a non reagire dopo un’aggressione del genere, ma nonostante tutto ho preso due belle spinte e non ho reagito se non avvicinandomi a lui dicendo di smetterla. Quando poi mi ha dato la seconda spinta, ho preso quel famosissimo legnetto che non ho mai alzato come a dire “te lo do in faccia”, l’ho sempre tenuto basso. Dopodiché me ne sono andato nonostante lui continuasse a dirmi le peggiori cose”.

Poi Francesco Benigno aggiunge: “Io ho ragione e lo dimostra il fatto che sono stato risarcito per 30mila euro dopo i fatti, se non fosse stato così nessuno mi avrebbe pagato dopo aver violato le regole. Lascio a voi stabilire la verità, ma i fatti sono evidenti e non si possono usare due pesi e due misure, a buon intenditore poche parole. Ho sofferto molto per questo spiacevole episodio e non solo io, anche tutta la mia famiglia, ed oggi voglio che escano i fatti davvero per come sono andati e chi deve chiedere scusa lo faccia!”

Pienamente consapevoli del peso delle sue parole (delle cui l’attore ha voluto ovviamente prendersi piena responsabilità) abbiamo deciso di condividere questo video con i nostri lettori. Giudichiamo infatti importante dare voce alle rivendicazioni che, nonostante il tempo trascorso, Francesco Benigno ancora sente il bisogno di esprimere e, con esse, anche ad alcune accuse che l’attore vuole muovere. Rispetto a queste ultime naturalmente c’è ancora tutto da approfondire e da provare ma, soprattutto, vogliamo da subito metterci a disposizione per chiunque, facente parte della produzione dell’Isola dei Famosi o di Mediaset stessa, voglia controbattere o replicare. Un diritto che noi intendiamo sempre e comunque garantire e tutelare.