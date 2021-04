Mediaset mette a disposizione le sedi di Roma e Milano per somministrare vaccini anti-covid

L’azienda è stata abilitata per la somminstrazione dei vaccini anti-covid. Una mano d’aiuto alla crescita delle vaccinazioni in Italia.

Non è un gesto da poco quello che Mediaset sta mettendo in pratica. Il biscione porrà a disposizione le principali sedi di Roma e Milano per la somministrazione dei vaccini anti-covid. La notizia è stata resa nota dalla stesso gruppo ed è stata confermata dall’ANSA. Mediaset è stata inserita nella lista delle aziende abilitate per la vaccinazione in loco.

Mediaset chiaramente seguirà le linee guida stabilite, dunque procederà con il primo stadio: le categorie più a rischio.

Potrà contare su un team composta da un totale di 6 medici e 16 infermieri così suddivisi: nella sede di Roma ci saranno due medici e quattro infermieri, mentre in quella centrale di Cologno Monzese lavoreranno 4 medici e i restanti 12 infermieri.

Del progetto che da adesso coinvolge Mediaset e, quindi, del suo obiettivo, ne parla il Generale Saverio Pirro, responsabile dell’Area Logistica Operativa del Commissario straordinario per l’emergenza Covid.

Si tratta della prima azienda televisiva italiana che scavalca il semplice messaggio sociale aprendo le porte concretamente per dare una mano al percorso che vuole portare il paese fuori dalla crisi pandemica. Un modo per dare una sferzata al numero dei vaccini che, ricordiamo, in Italia a causa di un piano vaccinale nazionale che prosegue a singhiozzo, stenta a velocizzarsi.

A questo chiaro segnale lanciato da Mediaset risponderanno anche altri ‘quartier generali’ televisivi? E’ pur sempre una bella pagina di tv, no?

Tutte le dichiarazioni a proposito sono nel videoclip in alto.