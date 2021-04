Maurizio Costanzo su R101 dal 3 maggio con “Facciamo finta che…”

Nella prima puntata de “Il punto Z” Maurizio Costanzo annuncia il suo prossimo impegno radiofonico in una delle emittenti Radiomediaset.

Il primo appuntamento de Il punto Z ha regalato a Tommaso Zorzi la prima esclusiva e non dal primo che passa in convento, ma da un signore che la TV la conosce bene, parliamo di Maurizio Costanzo. Una nuova esperienza radiofonica sta per cominciare, non sarà la prima, nella storia del giornalista e conduttore sono state parecchie le trasmissioni radiofoniche da lui condotte.

Costanzo stavolta sceglie di tornare al microfono di un’emittente del gruppo Radiomediaset. Dal 3 maggio su R101 arriverà il nuovo programma Facciamo finta che. Insieme a lui ci sarà la speaker Carlotta Quadri, anche lei di ritorno nelle frequenze di una delle radio del gruppo.

Maurizio Costanzo e la Quadri collaborano insieme dal 2017, anno in cui lui lasciò RTL 102.5 (dove condusse il Radio Costanzo Show) per trasferirsi su Radio 105 sino al 2019. Nello stesso anno passarono a Rai Isoradio dove hanno proseguito la conduzione in coppia per il programma Strada Facendo al mattino, dalle 11 alle 12.

Il nuovo programma in onda su R101 che li rivedrà (e risentirà) insieme sarà in onda per un’ora, dalle 20 alle 21. “Ci sarai anche tu” promette Maurizio Costanzo al vincitore del Grande Fratello VIP dopo avergli dato dei consigli sul suo futuro di impegni televisivi: “Sii sempre te stesso”.

Nel video in alto le dichiarazioni del giornalista.

*** VIDEO IN ARRIVO ***