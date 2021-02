MasterChef Italia 10, Jia Bi eliminata: il discorso di addio

Jia Bi lascia MasterChef nel corso del decimo doppio appuntamento e saluta giudici e concorrenti con un discorso che ha commosso tutti.

Jia Bi è stata eliminata nella prima delle due puntate di MasterChef Italia 10 – in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV, sempre disponibile on demand – e trasmesse giovedì 18 febbraio 2021. Si è classificata ottava, un risultato per lei insperato, e ha dovuto lasciare la cucina di MasterChef Italia per un errore fatale fatto con un panettone stellato e una pasta di pistacchio che non aveva mai usato, né assaggiato. Per lei non c’è stata più possibilità di recupero e ha dovuto lasciare sul bancone il suo grembiule bianco. Un addio accompagnato dalle lacrime dei compagni di viaggio – più che rivali – e dei giudici, sinceramente commossi di fronte alla coinvolgente commozione della cino-pugliese. Un personaggio che non dimenticheremo e che, come dice Cannavacciuolo, ha portato a MasterChef tutta la dolcezza del mondo.

(Immagini concesse da Sky)