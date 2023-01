Massimo Ranieri parla del trio con Al Bano e Morandi a Domenica In

Raggiunto telefonicamente da Mara Venier, Massimo Ranieri parla dell’inedito trio che lo vedrà a Sanremo 2023 con Al Bano e Morandi.

In collegamento con Mara Venier nella puntata di Domenica In dell’8 gennaio 2023, Massimo Ranieri commenta l’annuncio fatto da Amadeus nel Tg1 delle 13,30, ovvero la sua partecipazione con Al Bano e Morandi in un inedito trio che farà da superospite nella seconda serata di Sanremo 2023, il prossimo 8 febbraio.

Si tratta di una ‘prima volta insieme’ per i tre colonnelli della musica italiana che si presentano in un inedito trio da tempo voluto da Al Bano: una sorta di ‘stati generali’ della canzone italiana con tre esponenti ‘trasversali’ della tradizione italiana, dal bolognese Morandi al pugliese Al Bano, passando per il napoletano Ranieri.

Proprio Ranieri ha commentato con Mara Venier questo ritorno all’Ariston in una veste diversa dal solito:

“Finalmente riusciamo, sono 20 anni che il mio amico Albano ha questo progetto in testa. È una capa tosta, ci e riuscito, insieme ad Amadeus che ha avuto questa bellissima idea, molto originale. Nessuno avremmo mai immaginato di vederci cantare tutti e tre insieme. Come ho scritto ad Ama, una grande idea e speriamo che sia una grandiosa e serena serata. Mara, mai dire mai che ci sia un proseguo di noi tre…”

Sembra proprio che possa essere l’inizio di un progetto discografico – e magari di un mini-tour – insieme. Una prima serata su Rai 1 sarebbe garantita…

Per rivedere la puntata di Domenica In, basta andare su RaiPlay.