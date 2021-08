Maradona: Sogno Benedetto, il promo della serie Amazon Prime Video

La serie biografica sul Pibe de Oro, Maradona: Sogno Benedetto, è su Amazon Prime dalla fine di ottobre 2021: il promo con la data ufficiale.

Amazon Prime Video ha annunciato l’uscita della serie biografica Maradona: Sogno Benedetto: sarà disponibile negli oltre 240 paesi coperti dal servizio Prime a partire dal 29 ottobre 2021, in esclusiva e in contemporanea in tutto il mondo.