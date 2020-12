Lotteria Italia in crisi, vendite biglietti mai così basso. Ci sarà un futuro?

La lotteria Italia subisce un arresto delle vendite dei biglietti: ecco perché. Le trasmissioni televisive più abbinate nella storia

Nella serie di settori colpiti dalla crisi in questo 2020 rientra persino la Lotteria Italia. Quest’anno i biglietti venduti per la lotteria più popolare dello stivale registrano una flessione importante del 30% rispetto all’anno scorso. Secondo i dati forniti da Agipronews, dai 6,7 milioni dell’anno scorso con un incasso totale di 34 milioni di euro, quest’anno addirittura si è scesi sotto i 5 milioni.

Più precisamente a 4,7 milioni di biglietti per un incasso che ammonta a circa 23milioni e 500mila euro. Con questi numeri, la lotteria italia vive il suo annus horribilis riscrivendo il suo record negativo di vendite.

Manco a dirlo, le cause sono collegate all’emergenza pandemia, dunque alla difficoltà di acquisto nei punti vendita in cui la rivendita dei biglietti è liberamente autorizzata (aeroporti, autogrill, stazioni etc.) per via delle limitazioni negli spostamenti.

Nonostante ciò il continuo calo dell’interesse nei confronti della lotteria italia è constatabile. Pensate che durante gli anni d’oro delle trasmissioni Rai abbinate alla lotteria i numeri delle vendite raggiungevano risultati piuttosto importanti. Il primato resta al 1988, anno della nona edizione di Fantastico: ben 37.800.000 di biglietti venduti.

Stabilizzata la situazione negli anni ’90 anche grazie al supporto di Scommettiamo che e Carramba! che fortuna, un primo arresto importante arriva nel 2001 quando le vendite scendono sotto i 20 milioni. Passano altri dieci anni altalenanti sino al 2010, quando I migliori anni di Carlo Conti prende le redini della Lotteria Italia. Durante quell’anno arriva un secondo critico calo, sotto i 10 milioni di tagliandi.

A cavallo tra il 2010 e il 2015 il passaggio di testimone con le trasmissioni del mezzogiorno prima (La prova del cuoco) e con l’access prime time poi (Affari tuoi e Soliti Ignoti) non sembra aver dato una mano significativa alla ripresa, ragion per cui la domanda lecita nasce spontanea: la Lotteria Italia in tv ha ancora un senso? Avrà ancora una lunga strada da percorrere davanti a sé?

Intanto l’appuntamento è per il 6 gennaio 2021 in prima serata con lo speciale del game show condotto da Amadeus per scoprire chi si aggiudicherà i premi di punta della lotteria.