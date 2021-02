Lolita Lobosco si presenta al pubblico

Lolita si racconta ai telespettatori, che così iniziano a conoscerla meglio

In occasione del suo debutto su Raiuno, il personaggio di Lolita Lobosco, nato dalla penna di Gabriella Genisi ed interpretato in tv da Luisa Ranieri, si presenta al pubblico, raccontando come mai sia tornata a Bari, sua città natale, dopo anni al Nord.