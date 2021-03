Isola dei Famosi 2021, Lisa Fusco attacca Mireya Stabile: “Mi copia!” (poi cancella)

La neo naufraga dell’Isola dei Famosi presa di mira da Lisa Fusco in uno sfogo per il suo look a suo dire troppo somigliante.

All’Isola dei Famosi quest’anno non ci facciamo mancare nulla. Dal concorrente al centro del gossip per le sue molteplici identità usate in altre trasmissioni, alla naufraga attaccata per essere no vax e vegana fino alla nuova arrivata che nemmeno il tempo di dire “Buonasera” e subito viene presa di mira da una soubrette che di Isola dei Famosi ne sa qualcosa essendo stata concorrente, parliamo di Lisa Fusco.

Come mai la verace showgirl napoletana si è scaldata tanto? Semplice, chi ha dato un un’occhiata al suo profilo instagram fino a qualche ora fa avrà scoperto che Lisa – prima di cancellare i post e di mettere il lucchetto al suo profilo – ce l’aveva con Mireya Stabile, la neo isolana approdata in Honduras poco più di 48 ore fa insieme a Brando Giorgi e subito ambientata nella squadra dei Rafinados.

Lisa non digerisce che l’ex pupa abbia ripreso l’acconciatura con cui – dice – ha basato il suo personaggio. Nella foto di presentazione Lisa porta i capelli con due codini, così come la Fusco che in tante occasioni si è mostrata con lo stesso look, così come in effetti l’abbiamo conosciuta. “All’isola non avevano i soldi per prendere me ed hanno preso la Sosia” si sfoga l’esplosiva Lisa premendo il dito sulla provocazione: “Ora le darò lezioni di canto o di spaccate così sarà un clone completo!”

La dichiarazione completa la potete trovare all’interno del video in alto.

*VIDEO IN ARRIVO – POST IN AGGIORNAMENTO*