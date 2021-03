Il cast di Leonardo, la serie tv di Raiuno

Aidan Turner è il protagonista, affiancato da Matilda De Angelis e Freddie Highmore, ma non solo

Ecco da chi è composto il cast di Leonardo, la serie in otto episodi e quattro prime serate in onda dal 23 marzo 2021 su Raiuno. La serie è una co-produzione Lux Vide e Sony Pictures Television, in collaborazione con Rai Fiction e Big Light Productions, in associazione con France Télévisions, Rtve ed Alfresco Pictures e distribuita da Sony Pictures Television.