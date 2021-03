Leonardo, prima puntata: l’incontro con Stefano Giraldi

Una scena dalla prima puntata di Leonardo, la serie evento in onda su Raiuno a partire dal 23 marzo 2021. Leonardo (Aidan Turner), in prigione a Milano con l’accusa di omicidio, incontra Stefano Giraldi (Freddie Highmore), rappresentante della legge che lo interroga per capire la verità.