La teoria di tutte, laF racconta la scienza e le sue donne: una clip

La teoria di tutte: 8 puntate per 8 storie di donne e di ricerca, dalle pioniere della scienza italiana alle loro eredi in Italia e nel mondo

Debutta lunedì 18 ottobre alle 21.10 su laF e Now La teoria di tutte, un viaggio nella ‘grande bellezza’ della ricerca scientifica in Italia attraverso 8 eccellenze che spaziano tra altrettanti settori e che brillano anche grazie al lavoro di otto donne. A raccontarne i settori di ricerca e i lavori in corso la fisica nucleare Gabriella Greison, che tra le varie cose ha fatto della divulgazione scientifica un’altra sua missione: direttrice del primo Festival della Fisica in Italia, scrive e intrepreta spettacoli teatrali tratti dai suoi libri e la sua missione è ispirare, condividere e creare un impatto positivo sulla società.