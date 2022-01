La Sposa, una scena dalla prima puntata della fiction

Maria, dopo il matrimonio per procura, deve salutare la sua famiglia. Il fratello Giuseppe la rincorre per vederla un’altra volta

Una scena dalla prima puntata della fiction La Sposa, in onda da domenica 16 gennaio 2022 su Raiuno, con protagonista Serena Rossi nei panni di Maria, una giovane donna degli anni Sessanta che dalla Calabria è costretta a trasferirsi in Veneto dopo aver accettato un matrimonio per procura per garantire un futuro alla sua famiglia.