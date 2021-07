La sottile zona rossa – Il G8 di Genova vent’anni dopo su Sky Documentaries

Dieci punti di vista diversi per un evento che ha segnato la nostra storia: La sottile zona rossa – Il G8 di Genova vent’anni dopo su Sky Documentaries.

Sky Documentaries ricorda la drammatica 3 giorni del G8 di Genova del 2001 con La sottile zona rossa – Il G8 di Genova vent’anni dopo, un documentario Sky Original in onda lunedì 19 luglio alle 21.15 sui canali 122 e 402, disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Realizzato da Inside Man Srl, per la regia di Gj Squarcia, il doc ripercorre quei tre giorni facendoceli rivivere attraverso gli occhi di 10 filmmakers che seguirono gli eventi da diversi punti di vista: tre di loro seguirono le Forze dell’Ordine impegnate sul campo, due i manifestanti delle Tute Bianche, due con Don Gallo e Franca Rame e altri due al fianco della redazione della tv locale di Genova, Primocanale, guidata allora da una direttrice di soli 27 anni, Ilaria Cavo. Un modo per rivivere quegli eventi da insider, come se ci fossero i social, là dove invece erano ancora lontani da venire.