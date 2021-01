Sapevate che…: dieci curiosità su “La pupa e il secchione”

Dall’esordio alla rivoluzione delle ultime due edizioni, scopri le dieci curiosità che hanno reso La pupa e il secchione un cult.

È il giorno del ritorno de La Pupa e il secchione e viceversa da stasera, 21 gennaio 2021 su Italia 1, noi di TvBlog vi abbiamo preparato un nuovo elenco di curiosità per soddisfare coloro che vogliono sapere qualcosa in più di un reality show che, nonostante sia arrivato solo alla sua quarta edizione, ha un background da raccontare. Non vorrete mica trovarvi impreparati!

Dunque immergetevi nelle curiosità di un reality show che noi Italiani conosciamo dal 2006, ma che originariamente esiste dall’anno precedente, il 2005.

Tutto nasce negli Stati Uniti e così com’è stato per le vigilie degli esordi di Grande Fratello o dell’Isola dei Famosi, anche La pupa e il secchione è stato definito un “esperimento sociale“, ciò vuol dire che la televisione vuole mostrare come possono relazionarsi due personalità completamente diverse tra loro: da una parte l’ignoranza in materia di cultura alle prese con la vita mondana, i social e la perfezione estetica e dall’altra le menti più colte, poco propense al tempo libero ma molto occupate nello studio.

Nel video curiosità di oggi scopriamo dieci cose della versione italiana de La Pupa e il secchione che forse fino ad oggi non conoscevate, o comunque probabilmente avrete rimosso.

Nuovi concorrenti, nuove dinamiche, un nuovo conduttore (Andrea Pucci) accompagnato dalla pupa per eccellenza e co-conduttrice Francesca Cipriani. TvBlog in queste settimane vi ha prontamente aggiornato con le novità e le anticipazioni che vedrete a partire da stasera nel primo appuntamento in onda su Italia 1 e che – come sempre – seguiremo con attenzione.