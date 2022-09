La Partita del Cuore, la domanda di Simona Ventura a Totti

Il ‘simpatico sipariètto’ tra Simona Ventura e Francesco Totti alla Partita del Cuore è una piccola lezione di conduzione tv.

Simona Ventura mette la sua firma a La Partita del Cuore 2022 nei primissimi secondi della diretta con una domanda divertita a Totti, al suo fianco per salutare il pubblico e lanciare il match. “Francesco, ma cosa hai fatto quest’estate che non ti abbiamo proprio visto?”. Un modo per esorcizzare il gossip dell’estate, il momento difficile e non far finta di nulla, considerato che il convitato di pietra nello stadio di Monza era comunque ben visibile.

