La Dottoressa Smile, un’anticipazione video della nuova serie di Real Time

La Dottoressa Annapaola Manfredonia e la sua assistente Rosa corrono in aiuto di persone i cui sorrisi necessitano di essere curati

Da martedì 22 novembre 2022 su Real Time va in onda La Dottoressa Smile, nuova serie che segue il lavoro della Dottoressa Annapaola Manfredonia per curare i sorrisi dei suoi pazienti. Supportata dalla sua assistente Rosa, grazie alla sua preparazione e ai suoi studi in America, utilizzerà tecniche all’avanguardia e tutta la sua professionalità ed esperienza.

I protagonisti del programma sono persone che hanno problematiche odontoiatriche evidenti, per motivi diversi, e che si rivolgono alla dottoressa Manfredonia, spinti dal desiderio di rivoluzionare a tutti i costi il loro sorriso e la loro immagine, al fine di superare il loro disagio sociale e ritrovare l’autostima perduta