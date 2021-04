La Compagnia del Cigno 2, l’incontro tra Teoman, Luca ed Irene

I tre non si vedono da anni, e subito riaffiorano le tensioni che nascondono alcuni segreti

Una scena del primo episodio de La Compagnia del Cigno 2, in onda l’11 aprile 2021 su Raiuno per la regia di Ivan Cotroneo. Nella scena Teoman Kayà (Mehmet Gunsur) incontra i suoi vecchi amici Luca Maironi (Alessio Boni) ed Irene (Anna Valle), che non vede da anni.