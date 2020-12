Joe Biden si vaccina in diretta televisiva, le immagini

Il Presidente degli Stati Uniti eletto Joe Biden si vaccina ‘live’ aprendo ufficialmente la campagna mediatica di sensibilizzazione.

Questa parte finale del 2020 segna un passo in avanti sul fronte della lotta al Covid. La campagna mediatica di sensibilizzazione al vaccino sta assumendo sempre più un’importanza fondamentale viste le evoluzioni della pandemia che ancora spaventa. Chiaramente la televisione è pronta a farsi portavoce dei numerosi inviti a vaccinarsi, inviti che già in questi giorni si stanno moltiplicando a vista d’occhio.

Dai paesi in cui il vaccino ha avuto l’atteso via libera (Gran Bretagna – prima in Europa – in Cina, negli Emirati Arabi, la Russia e negli Stati Uniti) sono giunte le prime immagini di coloro che hanno ricevuto la prima dose, un gesto compiuto tavolta anche davanti alle telecamere come gesto e testimonianza di un momento storico.

In America, dove si registra il numero più alto di vittime e e di casi, c’è particolare attenzione anche alla luce di una parte della popolazione che ha ancora qualche titubanza sull’efficacia del vaccino.

Per questo il vice presidente degli USA Mike Pence, la speaker democratica della Camera Nancy Pelosi e il leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell sono stati coloro che hanno scelto di vaccinarsi in diretta televisiva. Una scelta forte, che vuole dare il significato di piena sicurezza, il primo punto nella linea guida della campagna di sensibilizzazione.

Ad aggiungersi al coro anche il neo-presidente eletto Joe Biden e sua moglie Jill che, preceduto da un annuncio a mezzo stampa, hanno deciso anche loro di vaccinarsi in presenza delle telecamere al Christiana Hospital di ChristianaCare a Newark, nel Delaware. Biden, soddisfatto del gesto, ha affermato agli Americani che non c’è nulla da temere.

Tutte le all-news americane hanno seguito ‘live’ l’evento minuto per minuto con breaking news trasversali: dalle due reti rivali CNN e Fox News fino alla CNBC. Una mano d’aiuto tra emittenti per vedere sempre più vicino la luce in fondo al tunnel.