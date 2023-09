Elettra Lamborghini, Frank Matano, Khaby Lame, Mara Maionchi, Aurora Leone e Fru presentano Italia’s Got Talent 2023 (video intervista)

Pochi giorni fa, dopo la conferenza stampa di presentazione di Italia’s Got Talent 2023, produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia, abbiamo intervistato, i conduttori, Aurora Leone e Fru dei The Jackal ed i giudici Frank Matano, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Khaby Lame per farci svelare aspetti inediti del talent show.