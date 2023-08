Torna il talent show che da Sky trasloca su Disney+, diventando la prima edizione europea del format ad essere disponibile su una piattaforma

Il trailer di Italia’s Got Talent 2023, la tredicesima edizione del talent show che si sposta in esclusiva su Disney+ a partire da venerdì 1° settembre 2023. In giuria, oltre ai confermati Frank Matano e Mara Maionchi, si aggiungono Elettra Lamborghini e Khaby Lame, mentre alla conduzione debuttano Gianluca Fru e Aurora Leone dei The Jackal.