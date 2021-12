Italia’s Got Talent 2022, il promo che annuncia la data di inizio

Sul tavolo di Italia’s Got Talent 2022 sta per sedersi un nuovo giudice, un “elieno”…

Sky ha diffuso il promo di Italia’s Got Talent 2022, la nuova edizione del talent show che andrà in onda in esclusiva su Sky Uno e su Now da mercoledì 19 gennaio 2022. Tra le novità di questa edizione, l’ingresso tra i giurati di Elio, che si unisce a Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Ludovica Comello è stata invece confermata alla conduzione.