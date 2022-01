Italia’s Got Talent 2022, il Golden Buzzer di Davide Battista

Il giovane trombettista di Napoli ha esaltato il pubblico e Mara Maionchi, che l’ha portato direttamente in finale di questa edizione de talent show

Nella seconda puntata di Italia’s Got Talent 2022, si è esibito anche Davide Battista. Davide ha 14 anni e un talento straordinario: sa suonare la tromba in maniera magistrale. Davide suona da sempre con suo padre, maestro di musica, e sua sorella. Ama il jazz, ma non solo.

A Italia’s Got Talent suona con la tromba “Voce” di Madame, lasciando sbalorditi i giudici. Mara Maionchi non ha nemmeno un attimo di esitazione nel premere il suo Golden Buzzer mandando così Davide direttamente in Finale. Il secondo appuntamento di Italia’s Got Talent di mercoledì 26 gennaio 2022, su Sky e in streaming su NOW, è sempre disponibile on demand.

