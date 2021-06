L’Isola dei Famosi, tutti i vincitori dalla prima edizione

I nomi e i volti dei vincitori della storia dell’Isola dei Famosi: dal trionfo di Walter Nudo nel 2003 fino a Marco Maddaloni.

Sono passati ormai 18 anni da quella prima edizione dell’Isola dei Famosi che cambiò radicalmente il reality show visto dagli occhi dei telespettatori già abituati da qualche anno ad un genere televisivo già ben radicalizzato con il Grande Fratello. Portare dei VIP nostrani in una spiaggia e farli convivere forzatamente per oltre due mesi sembrava un’esperienza impossibile da realizzare. La fortuna del programma e il suo meccanismo in divenire ha fatto sì che si ripetesse per ben 15 edizioni.

Quante storie e quanti trionfatori sono passati per le proclamazioni di Simona Ventura, Nicola Savino e Alessia Marcuzzi? Facciamo un ripasso di storia e cominciamo dalla prima delle nove edizioni “targate Rai 2” (cit.). Walter Nudo, non senza difficoltà, fu il primo vincitore ad alzare il trofeo dopo 57 giorni. Gli stessi vissuti da Sergio Muniz con la novità dell’ultima spiaggia, fiore all’occhiello entrato nel meccanismo rude del gioco dal 2004. Il 2005 fu l’anno della prima donna trionfatrice, Lory del Santo arrivò in vetta in un’edizione particolarmente movimentata per il caso Al Bano-Loredana Lecciso.

Per la quarta edizione, con il trasferimento dalla Repubblica Dominicana alle spiagge di Cayos Cochinos in Honduras, assistiamo alle vittorie del modello e attore Luca Calvani (2006), di Manuela Villa (2007) e di Vladimir Luxuria (2008). La pausa di 2 anni fece rifiatare il programma e anche Rai 2 che lo ripropose nel 2010 con un altro spostamento del set: Corn Island, nel Nicaragua. La 7° edizione fu discussa per la partecipazione dello scrittore Aldo Busi, naufrago che si ritirò dopo 22 giorni. Daniele Battaglia vinse, diventando il primo caso di concorrente che nell’edizione successiva diventa inviato.

Per l’ultima edizione condotta da Simona Ventura, l’ottava, il ciclo si chiuse con un’altra vittoria ‘rosa’, quella di Giorgia Palmas. Passato il testimone a Nicola Savino, nel 2012 viene proposta un’Isola con alcuni dei migliori naufraghi della storia insieme a nuovi concorrenti. A spuntarla fu Antonella Elia, già partecipante nel 2004.

Terminata la corsa dell’Isola in Rai, Mediaset accoglie il format nel 2015. Per la prima volta nella storia del programma, a vincere sono in due (contando per un concorrente): le Donatella (ex talenti di X Factor 6). Seguono l’anno dopo il pugile Giacobbe Fragomeni, l’attore e modello Raz Degan (2017), il comico Gaspare (nome d’arte di Nino Formicola) nel 2018 e, infine, Marco Maddaloni nel 2019.

Chi sarà aggiunto all’albo dei vincitori dell’Isola dei Famosi 2021 stavolta proclamato/a da Ilary Blasi? Stasera in prima serata su Canale 5 la finale (per la prima volta con i finalisti in Honduras).