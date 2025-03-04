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Nel 2008 partecipano al Laboratorio del Cab41 a Torino e in seguito entrano a far parte prima del Laboratorio Zelig di Torino e poi in quello di Milano; successivamente nel 2009 approdano alla trasmissione Colorado, come parte del cast fisso per anni e nel 2019 come conduttori. Nell’autunno 2021 partecipano allo show comico di Italia 1 Honolulu in veste di autori e conduttori accanto a Francesco Mandelli e Fatima Trotta ma la vera consacrazione come conduttori avviene nel 2022 con il programma del canale Nove Only Fun – Comico Show in cui sono stati affiancati per le prime 4 edizioni da Elettra Lamborghini e invece, a partire dalla quinta, condividono il palco con Belen Rodriguez.