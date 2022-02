Intervista a Veronica Perseo, dalla vittoria nel 2019 a Tali e Quali al nuovo singolo “Ricomincio da me” (video)

Veronica Perseo è una cantante e ha vinto Tali e Quali nel 2019 partecipando poi alla finale della seconda edizione del programma

Veronica Perseo, classe 1995, è una cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana. Nel 2018 sale sul Palco del Teatro Ariston durante la 68° edizione del Festival di Sanremo, cantando con Michelle Hunziker e altre coriste durante un flash mob dedicato alle donne. L’anno successivo partecipa e vince Tali e Quali, prima edizione Nip di Tale e Quale Show su Rai Uno, programma condotto da Carlo Conti, interpretando Lady Gaga in “Shallow”. A seguito di questo trionfo fa il suo esordio nel mondo della musica a marzo 2020 con il suo primo singolo “Vivere a Metà”. Durante le estati del 2020 e 2021 si esibisce come ospite al Festival del Cinema “Filming Italy Sardegna”, condotto da Tiziana Rocca e trasmesso da Rai 2. Ad ottobre 2021 si esibisce come ospite alla Festa del Cinema di Roma in occasione della prima del film “Corpo a corpo” con Veronica Yoko Plebani. Sabato 29 gennaio Veronica si è esibita nuovamente a Tali e Quali in occasione della finale dello show.

All’età di 10 anni, Veronica Perseo ha iniziato a studiare pianoforte e solfeggio al Conservatorio di Cagliari, dove si è laureata nel 2018. Il suo percorso di formazione musicale, oltre al pianoforte, si basa sullo studio del canto moderno, della recitazione e della danza e su varie attività musicali formative. Durante il 2017 apre diversi concerti di importanti cantanti e cantautori italiani quali Nicola di Bari, Cugini di Campagna, Silvia Mezzanotte, Don Backy, Sandro Giacobbe e Gino Sant’Ercole, esibendosi e duettando con alcuni di loro.

A metà gennaio è uscito il suo nuovo singolo, Ricomincio da me.

“Questo brano è la promessa, che ho fatto a me stessa, dopo tante cadute, di non smettere mai di cercare il mio posto nel mondo per comunicare ciò che sento. Promessa che voglio condividere per dare forza a chi come me ha pensato di non valere nulla, di essere sbagliato, per ripartire da noi stessi, dal nostro cuore, per poi scoprire che quel posto nel mondo esiste, ed è nel nostro abbraccio”

