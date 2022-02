Intervista a Senhit, il bilancio dopo la conduzione di “Una voce per San Marino”

Senhit alla conduzione di “Una voce per San Marino”. guarda la video intervista alla cantante su TvBlog.it

Dopo aver portato San Marino in finale all’Eurovision Song Contest 2021, Senhit è stata chiamata a presentare l’ultima serata del talent show “Una Voce per San Marino”, il concorso televisivo che ha scelto l’artista che quest’anno rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest (Torino, dal 10 al 14 maggio), il talent organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato Turismo.

La finale si è tenuta al Teatro Nuovo di Dogana di San Marino il 19 febbraio (che ha registrato il sold out), in diretta su San Marino RTV a partire dalle 21.00 (e visibile sul digitale terrestre al canale 831, su Tivùsat al canale 93, su Sky al canale 520, e in streaming sul sito della TV). La cantante e performer è stata affiancata sul palco dall’amico e collega con cui condivide un background cosmopolita Jonathan Kashanian, presentatore di origini israeliane attualmente in onda con “Detto fatto” su Rai 2.

A trionfare, confermando le ipotesi e le previsioni iniziali, è stato Achille Lauro con il suo brano inedito, Stripper.

Abbiamo intervistato la cantante per parlare del suo impegno alla conduzione della finale di “Una voce per San Marino”, con un bilancio sull’esperienza appena conclusa, sulle sue impressioni e sui prossimi progetti che la vedranno protagonista.