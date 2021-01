Il trailer di Intergalactic, la serie tv di Sky e Now Tv

Ash Harper si ritrova a dover guidare una flotta popolata da criminali dopo un ammutinamento

Il trailer della serie tv Intergalactic, sci-fi prodotto da Sky Studios ed in onda prossimamente su Sky ed in streaming su Now Tv. Protagonista della serie e Ash Harper (Savannah Steyn), poliziotta e pilota di una flotta galattica ingiustamente incarcerata e che si ritrova a dover guidare verso la libertà un gruppo di criminali.