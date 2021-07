In Treatment 4, una clip con Uzo Aduba nuova protagonista

In Treatment, la versione USA torna con una quarta stagione a 11 anni dall’ultima con una nuova protagonista e con nuovi pazienti.

Ha debuttato su Sky Atlantic il 27 luglio la quarta stagione della versione USA di In Treatment, assente dai teleschermi da 11 anni: l’ultima delle tre stagioni realizzate oltreoceano, infatti, fu trasmessa nel 2011 e vedeva Gabriel Byrne protagonista. Ora il format – ispirato all’originale israeliano Be Tipul del creatore e regista Hagai Levi – torna con la stessa formula che l’ha portata al successo, ovvero 4 puntate settimanali in prima serata, ma con una nuova psicoterapeuta.

La protagonista, infatti, è Uzo Aduba, già vincitrice di due premi Emmy® per Orange is The New Black e Mrs. America. Nel cast con lei Anthony Ramos nel ruolo di Eladio, che lavora come infermiere a domicilio per una famiglia benestante, Liza Colón-Zayasì nei panni di Rita, confidente e amica di lunga data di Brooke Taylor (questo il nome della protagonista della nuova stagione), John Benjamin Hickey è Colin, un affascinante ex clochard diventato milionario rubando ai colletti bianchi, Quintessa Swindell nei panni di Laila, paziente adolescente estremamente diffidente e Joel Kinnaman in quelli di Adam, il fidanzato di lunga data di Brooke, che ritornato nella sua vita dopo anni di assenza creerà per lei ulteriori complicazioni.

In Treatment è prodotta da HBO e ha come produttori esecutivi Jennifer Schuur, Joshua Allen, Stephen Levinson, Mark Wahlberg, Melissa Bernstein e Hagai Levi ed è prodotta in associazione con Woman of Letters, Leverage, Closest to the Hole Productions, Sheleg.

Chissà che questo ritorno in tv dopo tanti anni porti anche a una nuova stagione della versione italiana, che abbiamo visto su Sky dal 2013 al 2017 con Sergio Castellitto nel ruolo dello psicoterapeuta Giovanni Mari, per la regia di Saverio Costanzo: una vera chicca, soprattutto nella primissima stagione. Tornando a In Treatment 4, bisognerà fare i conti con le novità introdotte dal nuovo protagonismo e dalle nuove storie.